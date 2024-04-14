Андрей Аршавин: Глушенков стоит € 10–15 млн, он не сможет заменить Вендела в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин оценил стоимость нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова.

«Сколько Глушенков стоит сейчас? € 10–15 млн, но смотря кто покупать будет. Он не сможет заменить Вендела в «Зените», потому что Максим – «десятка», а бразилец – «восьмёрка», – приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место.