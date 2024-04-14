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Корнеев: Глушенков умеет практически всё, он может повторить историю Алексея Миранчука

Корнеев: Глушенков умеет практически всё, он может повторить историю Алексея Миранчука
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Бывший футболист ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев оценил уровень игры нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в нынешнем сезоне.

«Это один из моих любимых игроков в РПЛ. Он может спокойно повторить историю Алексея Миранчука, который играет в Серии А. Он умеет практически всё. И если его сейчас убрать из «Локо», все голы и голевые ситуации пропадут и команда откатится на шесть-семь мест вниз», — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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