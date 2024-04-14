Канчельскис: карьера Дзюбы близится к концу

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу возможного завершения карьеры нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. По мнению ветерана российского футбола, карьера Дзюбы близится к концу, но в случае хорошей предсезонной подготовки он может хорошо отыграть ещё один-два сезона.

«Трудно сказать, действительно ли максимально близок момент, когда Артём Дзюба завершит карьеру. Сейчас он практически не играет, у него участились травмы, непонятно, в каких он физических кондициях. Если смотреть на его игру и результативность, то этот сезон далеко не лучший в его карьере. Однако, возможно, следующий сезон Дзюба выдаст более ударный, если качественно пройдёт предсезонную подготовку. Но, повторюсь, Артём уже футболист не самый молодой, карьера близится к концу», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

До перехода в «Локомотив» Дзюба выступал за «Зенит», турецкий «Адана Демирспор», московский «Спартак» и ряд других футбольных клубов.