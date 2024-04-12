Павлюченко: возможно, Дзюба устал от футбола, потому что для него он будто на втором плане

Бывший футболист Роман Павлюченко высказался о возможном переходе нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Ранее «Чемпионат» сообщал, что переход может состояться в случае, если «Локомотив» не продлит контракт с Дзюбой.

«Зачем Дзюбе в Китай? Чтобы Слуцкий снимал видео для YouTube, а Дзюба снимался в этих роликах? Вообще, надо спросить у самого Артёма, чего он хочет дальше? Если он хочет продолжать играть в футбол, то такие футболисты нужны российским клубам. Не знаю его целей, но мне бы хотелось, чтобы он ещё поиграл сезон-два, потому что это яркий футболист.

Тяжело видеть, как такие игроки завершают карьеру. Возможно, Артём устал от футбола, потому что он уже снимается в рекламе, в YouTube. Как будто футбол для него ушёл на второй план. Если он не хочет играть, то в Китай не поедет, хотя ради какой-то должности можно уехать», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний Артём Дзюба провёл 18 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на счету нападающего пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.