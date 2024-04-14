«Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля

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Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба красно-белых.

Ранее в СМИ появлялась информация, что возглавить красно-белых может нидерландский специалист Паскаль Янсен или босниец Владимир Слишкович. Также ходили слухи о кандидатурах Станислава Черчесова, Владимира Ивича, Валерия Карпина и других тренеров.

Напомним, Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

Московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 35 очков в 23 матчах. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит» (47 очков).