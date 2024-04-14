Глушаков: Абаскаль Абаскалем, но игрокам «Спартака» нужно спрашивать за результат и с себя

Бывший центральный полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, ныне выступающий за армянский «Урарту», отреагировал на новость об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера московского «Спартака».

— Мы все не вечные, но если в течение такого времени нет результата, должны быть перемены. Кто-то ждал увольнения Абаскаля, кто-то не ждал. Есть контракт, команда и клуб. Но я бы хотел сказать так: Абаскаль Абаскалем, но игрокам тоже надо спрашивать с себя. Результат делает не только тренер, но и игроки на поле. Надо покопаться ещё и в коллективе.

— Всё-таки главная причина таких результатов «Спартака» в тренере или в игроках?

— Всё в совокупности. Команда выигрывает и проигрывает вместе. Тренер и игроки должны быть единым целым, но бывает, что что-то не идёт, и тогда нужно поговорить [о том], как дальше двигаться и жить. Но сколько уже тренеров в «Спартаке» поменялось за последние годы, а результата всё нет — хуже и хуже, — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.