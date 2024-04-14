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«Севилья» оказалась сильнее «Лас-Пальмаса» в матче 31-го тура Ла Лиги

«Севилья» оказалась сильнее «Лас-Пальмаса» в матче 31-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Гран Канария» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Алехандро Муньис Руис. Гости одержали победу в матче со счётом 2:0.

Испания - Примера . 31-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
0 : 2
Севилья
Севилья
0:1 Эн-Несири – 43'     0:2 Лукебакио – 90+3'    
Удаления: Коко-Басси – 6' / нет

На шестой минуте матча прямую красную карточку получил защитник хозяев Сауль Коко-Басси. На 43-й минуте матча забил нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири. Голевую передачу в этой атаке на свой счёт записал полузащитник Неманья Гудель. На 90+3-й минуте матча окончательный счёт установил полузащитник гостей Доди Лукебакио.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Севилья» занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 34 очка за 31 матч. «Лас-Пальмас» находится на 12-м месте, заработав 37 очков.

Турнирная таблица Ла Лиги
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