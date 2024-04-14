«Мальорка» сделала заявление в связи с проявлением её фанатом расизма в адрес Тчуамени

«Мальорка» осудила болельщика своего клуба, который позволил себе расистские жесты в адрес опорного полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени во время очного матча команд в 31-м туре испанкой Примеры (0:1).

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«Во время субботней встречи «Мальорки» с «Реалом» были сделаны фотографии, на которых человек делает расистские жесты. Клуб активировал протокол против насилия в футболе и начал сотрудничать с полицией для установления личности этого человека.

«Мальорка» не потерпит никаких проявлений расизма и активно участвует во всех кампаниях по искоренению этого зла, выходящего за рамки спорта. Мы ещё раз благодарим болельщиков за образцовое поведение. Пусть единичный случай не запятнает уважение и спортивное мастерство «Мальорки», — сказано в заявлении клуба в соцсети Х (ранее Twitter).