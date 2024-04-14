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Кавазашвили: жалко Абаскаля, но он считал себя профессиональнее российских тренеров

Кавазашвили: жалко Абаскаля, но он считал себя профессиональнее российских тренеров
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новость об отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Не имею права давать оценку решению «Лукойла» уволить Абаскаля, потому я не официальное лицо клуба. Но могу сказать, что команда каким-то подозрительным образом играет неуравновешенно при наличии многих легионеров. Это вызывает много разговоров, были предположения от болельщиков и ветеранов, когда же Абаскалю предложат уйти. Это не говорит, что Абаскаль как человек или тренер плохой.

Абаскаль был два года в команде. За это время было приглашено много легионеров, и я не беру в счёт Промеса. Хотя он единственный оказался бриллиантом, его отсутствие здорово заметно. А остальные оказываются в составе, потому что они легионеры. Это неправильный подход. К сожалению, хорошие россияне на всех линиях на поле были заменены иностранцами, которые не соответствуют «Спартаку». Всё это отразилось на игре команды и привело к увольнению Абаскаля. Мне его жалко, он молодой тренер, но самоуверенно считал, что он профессиональнее и грамотнее подходит к проблемам, чем российские тренеры. А это неправда. Есть много грамотных российских специалистов. Но называть возможные варианты следующего главного тренера «Спартака» я не могу. Иначе будет выглядеть, что я диктую своё личное мнение», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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