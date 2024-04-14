«Спартак» уволил Гильермо Абаскаля. Что дальше?

Гильермо Абаскаль всё же отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Испанец уже попрощался с командой, исполняющим обязанности будет Владимир Слишкович.

Слухи об увольнении тренера ходили давно, и главная причина тому – невнятная игра и результаты. «Спартак» сейчас идёт на шестом месте в РПЛ, после возобновления сезона этой весной команда победила в чемпионате лишь раз: обыграла «Динамо» – 2:1. Разговоры об отставке поднимались после каждого матча, критика со стороны экспертов и футбольных людей усиливалась: Испанца называли экспериментатором, клоуном, молодым и неопытным, которому уже пора искать новую работу. Сам же специалист неделю назад на вопрос об отставке ответил шуткой: «Не переживайте. Я сейчас приеду домой, поем суши и лягу спать».

На следующий день после этого появилась очередная информация, что Абаскалю уже нашли замену и его отставка – лишь вопрос времени. Поражение в Сочи поставило в отношениях «Спартака» и испанского тренера давно ожидаемую точку.

Что дальше?

В понедельник «Чемпионат» сообщал, что основной кандидат на замену Абаскалю – нидерландец Паскаль Янсен. За его назначение выступает спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал. В российских медиа фигурируют имена других специалистов – Станислава Черчесова и Валерия Карпина, однако, по нашей информации, Карпина в списке кандидатов нет.

За назначение Черчесова выступает председатель совета директоров Олег Матыцин, Янсена же продвигает Амарал. В шорт-листе спортивного директора клуба вообще нет россиян – помимо нидерландского тренера, там также есть Владимир Ивич.

Если «Спартак» прислушается к Амаралу (а пока всё идёт к тому, что это и произойдёт), уже в ближайшее время у команды появится новый иностранный тренер. По информации «Чемпионата», приоритетным вариантом до сих пор остаётся Янсен. Журналист Иван Карпов недавно сообщал, что иностранец уже прилетел в Москву на переговоры с «Лукойлом».

Когда будет объявлено о новом тренере «Спартака», пока неизвестно. К ответному матчу 1/2 финала Кубка России с «Зенитом», который состоится 17 апреля, команду будет готовить Слишкович.