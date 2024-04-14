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«Гавр» уступил «Нанту», пропустив в конце матча, Кузяев был заменён на 88-й минуте

«Гавр» уступил «Нанту», пропустив в конце матча, Кузяев был заменён на 88-й минуте
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Завершился матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Нант». Игра проходила на стадионе «Стад Осеан» (Гавр, Франция). В статусе главного арбитра встречи выступил Хаким Бен Эль-Хадж. Гости одержали победу в матче со счётом 1:0.

Франция - Лига 1 . 29-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 1
Нант
Нант
0:1 Бамба – 90+3'    

На 90+3-й минуте матча победу «Нанту» принёс нападающий Абдуль Кадер Бамба. Ему ассистировал полузащитник Педро Чиривелья. Отметим, что в составе «Гавра» в матче принимал участие российский полузащитник Далер Кузяев. Игрок был заменён на 88-й минуте и за проведённое на поле время отметился жёлтой карточкой.

«Гавр» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очка за 29 матчей. «Нант» находится на 14-м месте, заработав 31 очко.

Турнирная таблица Лиги 1
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