«Крылья Советов» — «Рубин»: cтартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступит Роман Галимов. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Горшков, Витюгов, Ежов, Ороско, Салтыков, Рахманович.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Ранджелович, Даку.

После 22 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 33 очка и занимают седьмое место. «Рубин» после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге заработал 32 очка и расположился на восьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре казанская команда победила «Крылья Советов» со счётом 2:1.