Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Урала»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении от екатеринбургского «Урала» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась сегодня, 14 апреля. Она завершилась победой уральцев со счётом 2:1.

«Для них сейчас важна каждая игра, им нужно набирать очки. Первые десять минут матча мы проспали, команда думала, что ничего не может случиться, а в итоге пропустили от Мишкича после углового. Потом мы старались и пробовали забрать инициативу, но нам не хватало остроты при подходах к чужим воротам, команда боялась заходить на последние 20 метров поля и бить по воротам. Во втором тайме у нас были отличные моменты, но если мы хотим побеждать, нужно больше создавать остроты и больше бить по воротам. Игрокам «Динамо» нужно больше желания забить гол, а не просто играть в футбол», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Урал» находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 23 очка в 23 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьем месте с 38 очками после аналогичного количества встреч.