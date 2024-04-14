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Арсенал — СКА-Хабаровск,: результат матча 27-го тура Первой лиги 14 апреля 2024 года

«Арсенал» победил «СКА-Хабаровск» и прервал безвыигрышную серию из четырёх матчей
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Завершился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Санкт-Петербург). Игра закончилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 27-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Ткачёв – 41'    

Единственный гол в матче забил полузащитник Сергей Ткачёв на 41-й минуте.

Хозяева прервали безвыигрышную серию из четырёх матчей подряд в Первой лиге. Гости потерпели в турнире второе поражение подряд.

«Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка после 26 матчей. «СКА-Хабаровск» находится на12-й строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет тольяттинский «Акрон» (46).

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