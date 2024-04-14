Директор «Оренбурга» Андреев объяснил отсутствие VAR в игре с «Пари НН»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о том, почему в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» не работала система VAR. Встреча 14 апреля состоялась в Оренбурге. Она завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Компания, которая подает Wi-Fi, сообщила, что пропал сигнал. Ближе к игре он вернулся. Тогда можно было VAR организовать. Не знаю, почему не стали этого делать. На следующей игре VAR уже будет работать? Если сигнал опять не пропадет, то все будет нормально», – приводит слова Андреева «РБ Спорт».

После 23 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 26 очков и занимает 12-е место. После аналогичного количества игр в РПЛ «Пари Нижний Новгород» заработал 28 очков и располагается на 10-й строчке.