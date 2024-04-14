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«Арис» Кокорина уступил дома АЕКу в чемпионате Кипра, россиянин вышел на замену

«Арис» Кокорина уступил дома АЕКу в чемпионате Кипра, россиянин вышел на замену
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Сегодня, 14 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Кипра-2023/2024 по футболу между «Арисом» из Лимасола, за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, и командой АЕК (Ларнака). Встреча прошла на стадионе «Колосси» в Лимасоле и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Кипр - Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 33-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
0 : 1
АЕК Ларнака
Ларнака
0:1 Миличевич – 90+7'    

Единственный гол в матче на 90+7-й минуте забил боснийский полузащитник гостей Хрвое Миличевич.

Александр Кокорин вышел на поле во втором тайме, заменив на 64-й минуте сенегальского форварда хозяев Ялу Гомиса.

После 33 туров чемпионата Кипра команда из Лимасола занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 61 очко. Лидером турнира является АПОЭЛ с 69 очками.

33-летний Кокорин провёл в этом сезоне 24 игры за «Арис» во всех турнирах и забил шесть голов.

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