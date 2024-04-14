14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0. Таким образом, беспроигрышная серия «Байера» во всех турнирах достигла 43 матчей.

Последний раз «Байер» проиграл «Бохуму» со счётом 0:4 27 мая 2023 года в заключительном туре Бундеслиги прошлого сезона. Леверкузенцы повторили рекордную беспроигрышную серию в истории топ-5 лиг. Ранее на протяжении 43 матчей не проигрывал туринский «Ювентус» в 2011-2012 годах.

«Байер» набрал 79 очков после 29 матчей немецкой Бундеслиги. Ближайший преследователь команды из Леверкузена, которым является мюнхенская «Бавария», за аналогичное количество матчей набрал 63 очка и потерял даже математические шансы обойти «Байер». Что касается «Вердера», то он с 33 очками находится на 12-м месте.