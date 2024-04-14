Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беспроигрышная серия «Байера» во всех турнирах достигла 43 матчей

Беспроигрышная серия «Байера» во всех турнирах достигла 43 матчей
Аудио-версия:
Комментарии

14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0. Таким образом, беспроигрышная серия «Байера» во всех турнирах достигла 43 матчей.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
5 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Бонифасе – 25'     2:0 Джака – 60'     3:0 Вирц – 68'     4:0 Вирц – 83'     5:0 Вирц – 90'    

Последний раз «Байер» проиграл «Бохуму» со счётом 0:4 27 мая 2023 года в заключительном туре Бундеслиги прошлого сезона. Леверкузенцы повторили рекордную беспроигрышную серию в истории топ-5 лиг. Ранее на протяжении 43 матчей не проигрывал туринский «Ювентус» в 2011-2012 годах.

«Байер» набрал 79 очков после 29 матчей немецкой Бундеслиги. Ближайший преследователь команды из Леверкузена, которым является мюнхенская «Бавария», за аналогичное количество матчей набрал 63 очка и потерял даже математические шансы обойти «Байер». Что касается «Вердера», то он с 33 очками находится на 12-м месте.

Материалы по теме
Полное сумасшествие после чемпионского матча «Байера»! LIVE
Live
Полное сумасшествие после чемпионского матча «Байера»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android