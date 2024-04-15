«Я чуть не получил инфаркт». Анчелотти обратился к Лунину из-за его ошибки в матче Ла Лиги

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу защитного аспекта игры своей команды и лично обратился к Андрею Лунину после его ошибки в матче с «Мальоркой».

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«Обычно бывает так, что когда ты не забиваешь, тебя наказывают. К счастью, мы очень хорошо защищались. Мы почти не упускали моментов. Мы должны избегать таких ненужных потерь, потому что нам тяжело возвращать мяч назад, как и всем командам», – сказал итальянец на пресс-конференции. Портал Planeta Real Madrid также сообщает, что специалист обратился лично и к Лунину уже в раздевалке.

«Я чуть не получил инфаркт в последний момент», – приводятся слова Анчелотти, обращённые к украинцу.

Напомним, «Реал» выиграл матч со счётом 1:0. На последней минуте игры украинский вратарь чуть не подарил гол сопернику, когда проиграл мяч в борьбе с Ведатом Мурики, не попавшим в пустые ворота. Сам Лунин считает, что на нём нарушали правила.

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