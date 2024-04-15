Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор исторического чемпионского матча «Байера»

Видеообзор исторического чемпионского матча «Байера»
Аудио-версия:
Комментарии

14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал победу со счётом 5:0 и оформил досрочное чемпионство, прервав 11-летнюю гегемонию «Баварии».

Права на видео принадлежат DFL

«Байер» набрал 79 очков за 29 матчей немецкой Бундеслиги. Уже за пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны. Ближайший преследователь команды из Леверкузена, которым является мюнхенская «Бавария», за аналогичное количество матчей набрал 63 очка и потерял даже математические шансы обойти «Байер». Отметим, что идущий третьим «Штутгарт» также набрал 63 очка за 29 туров. Что касается «Вердера», то он с 33 очками находится на 12-й строчке.

Материалы по теме
Чемпионство «Байера» — в статистике, рекордах и героях
Чемпионство «Байера» — в статистике, рекордах и героях
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android