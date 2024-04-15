Видеообзор исторического чемпионского матча «Байера»

14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал победу со счётом 5:0 и оформил досрочное чемпионство, прервав 11-летнюю гегемонию «Баварии».

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«Байер» набрал 79 очков за 29 матчей немецкой Бундеслиги. Уже за пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны. Ближайший преследователь команды из Леверкузена, которым является мюнхенская «Бавария», за аналогичное количество матчей набрал 63 очка и потерял даже математические шансы обойти «Байер». Отметим, что идущий третьим «Штутгарт» также набрал 63 очка за 29 туров. Что касается «Вердера», то он с 33 очками находится на 12-й строчке.