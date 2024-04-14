Чемпионство «Байера» — в статистике, рекордах и героях

«Байер» сотворил историю. В матче с «Вердером» клуб стал чемпионом. Не одно 10-летие «Байер» называли «Неверкузеном» (а точнее – «Вицекузеном», то есть вечно вторым), и вот наконец настало время снять это проклятие и избавиться от обидного прозвища.

«Байер» в этом сезоне – настоящая мощь:

«Байер» – единственная команда из топ-5 лиг Европы, которая ещё не потерпела поражения в сезоне-2023/2024;

сейчас у клуба 38 побед и пять ничьих во всех турнирах. «Байер» превзошёл рекорд «Ювентуса» по продолжительности беспроигрышной серии сезона-2011/2012 – 42 матча;

«Байер» также впервые в своей истории забил 74 мяча за сезон. Скорее всего, к концу сезона их будет больше;

«Байер» пропустил всего 19 мячей в 29 матчах – это лучший показатель среди всех клубов Бундеслиги в этом сезоне. «Бавария» пропустила 36, «Штутгарт» – 34. По прогнозу, «Байер» пропустит всего 23 мяча, что станет лучшим результатом в истории клуба;

судя по текущему рекорду по очкам за игру, клуб, по прогнозам, завершит сезон с 90 очками. Это будет второй результат в истории Бундеслиги. Лишь «Бавария» в сезоне-2012/2013 финишировала с более высоким результатом (91 очко);

по набору очков «Байер» – лучшая команда Европы – в среднем 2,71 за матч (без учёта игры с «Вердером»). У «Интера», который идёт следом, 2,65. При этом по xGDifference (разнице созданных и упущенных моментов) клуб уступает в том числе «Баварии», которую выносит в таблице по количеству очков: по этому показателю «Байер» всего четвёртый в Европе с +34,9;

«Байер» потерял очки всего четыре раза за сезон, но при этом ни разу не проиграл. Это первый раз в истории команды (в сезоне-2009/2010 клуб дошёл без поражений до 24-го тура, но стал в итоге всего четвёртым, отстав от «Баварии» на 11 очков);

76 очков набрал клуб за шесть туров до конца чемпионата (сейчас — 79 за пять). В прошлом сезоне «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд финишировали с результатом в 71 очко после 34 туров (мюнхенцы выиграли чемпионство по разнице мячей). Показатель «Байера» – второй лучший за всю историю. В 2013-м «Бавария» Пепа Гвардиолы набрала 78 очков и стала чемпионом в 27-м туре.

«Байер» не только стал чемпионом, но и может установить новый рекорд – если команда Хаби Алонсо не проиграет, то их 29 матчей в Бундеслиге без поражений станут самой продолжительной беспроигрышной серией в истории лиги. Если же «Байер» ни разу не уступит в оставшихся шести турах, то леверкузенцы станут первой командой в истории Бундеслиги, которая проведёт весь сезон без поражений.

Лукаш Градецки вратарь «Байера» «Мы хотим сделать что-то более особенное, чем просто выиграть чемпионат: завершить сезон без поражений. Если станем чемпионами в эти выходные, это не повлияет на то, как мы будем играть дальше. Останется всего пять игр, и мы не собираемся сдаваться. Тогда это будет не просто чемпионат, а чемпионат с вишенкой на торте».

И немного про героев этого «Байера»

Флориан Вирц, один из хедлайнеров сезона, установил новые личные рекорды по забитым голам (11) и в целом по результативности (11+10). После того как он порвал кресты в марте 2022-го, мало кто верил, что хавбек сможет быстро вернуться на прежний уровень. Но Вирц начал играть ещё лучше – сработала магия Алонсо. Без Вирца позиционная атака «Байера» не была бы такой мощной, а прессинг – таким удачным (он постоянно подсказывает партнёрам). Флориан умный, расчётливый, быстрый, эффективный и очень важный для команды Алонсо. И всё это – в 20 лет. Вероятно, у парня будет определяющая роль в сборной Германии на домашнем Евро.

Ещё один важный человек – Гранит Джака. У Алонсо он исполняет роль разыгрывающего опорника, а ещё помогает молодым. По статистике без учёта чемпионского матча швейцарец – лучший в Европе по пасам в финальную треть (341) и передачам с продвижением (352).

Алехандро Гримальдо и Жереми Фримпонг – невероятно результативный дуэт крайних защитников. На двоих у них 49 результативных действий во всех турнирах! Среди топ-лиг они с отрывом лучшие по показателю «гол+пас» в чемпионате Германии (9+12 у Гримальдо и 8+7 – у Фримпонга). А ещё Гримальдо – лучший в Европе по xA (ожидаемым ассистам) – 10,8 до матча с «Вердером».

Каждый из них – частичка отлаженной схемы 3-4-2-1, которая не знает поражений в этом сезоне. И если Хаби Алонсо не волшебник, то точно невероятно талантливый тренер.