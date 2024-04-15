Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Фенербахче» Джеко подвергся нападкам со стороны фанатов «Олимпиакоса»

Форвард «Фенербахче» Джеко подвергся нападкам со стороны фанатов «Олимпиакоса»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий турецкого «Фенербахче» Эдин Джеко столкнулся с травлей со стороны болельщиков греческого «Олимпиакоса» после первого матча 1/4 финала Лиги конференций между этими командами, сообщил журналист Ягыз Сабунджуоглу в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter). Напомним, встреча на стадионе «Георгиос Караискакис» в греческом городе Пирей завершилась победой «Олимпиакоса» над турецкой командой со счётом 3:2.

По сообщению журналиста, фанаты «Олимпиакоса» организовали кампанию по дискредитации принадлежащего форварду «Фенербахче» ресторана «Restaurant EZZA» в хорватском городе Дубровник, накрутив на популярном сайте путешествий TripAdvisor негативные отзывы о заведении. При этом после ответной накрутки уже положительных отзывов болельщиками «Фенербахче» ресторан Джеко вошёл в тройку лучших заведений на сайте TripAdvisor.

Ответный матч в 1/4 финала Лиги конференций между «Фенербахче» и «Олимпиакосом» пройдёт в Стамбуле 18 апреля в 22:00 мск.

Материалы по теме
«Фенербахче» оштрафовали на 4 млн лир за бойкот матча Суперкубка Турции с «Галатасараем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android