Форвард «Фенербахче» Джеко подвергся нападкам со стороны фанатов «Олимпиакоса»

Нападающий турецкого «Фенербахче» Эдин Джеко столкнулся с травлей со стороны болельщиков греческого «Олимпиакоса» после первого матча 1/4 финала Лиги конференций между этими командами, сообщил журналист Ягыз Сабунджуоглу в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter). Напомним, встреча на стадионе «Георгиос Караискакис» в греческом городе Пирей завершилась победой «Олимпиакоса» над турецкой командой со счётом 3:2.

По сообщению журналиста, фанаты «Олимпиакоса» организовали кампанию по дискредитации принадлежащего форварду «Фенербахче» ресторана «Restaurant EZZA» в хорватском городе Дубровник, накрутив на популярном сайте путешествий TripAdvisor негативные отзывы о заведении. При этом после ответной накрутки уже положительных отзывов болельщиками «Фенербахче» ресторан Джеко вошёл в тройку лучших заведений на сайте TripAdvisor.

Ответный матч в 1/4 финала Лиги конференций между «Фенербахче» и «Олимпиакосом» пройдёт в Стамбуле 18 апреля в 22:00 мск.