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КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Урала» и удаление Каштанова в матче с «Динамо»

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Урала» и удаление Каштанова в матче с «Динамо»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал об эпизодах, которые КДК рассмотрит по итогам 24-го тура РПЛ.

«В матче «Локомотив» — ЦСКА рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера Галактионова. Также болельщики ЦСКА скандировали нецензурные выражения на 75-й минуте.

В матче с «Оренбургом» игрок «Пари НН» не пришёл на обязательное флеш-интервью по окончании матча.

В матче «Факел» — «Ростов» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера Ташуева. Также болельщики «Факела» скандировали оскорбительные выражения в адрес главного судьи.

Рассмотрим неподобающее поведение команды и предупреждение пяти футболистам и удаление одного в матче «Урала» с «Динамо», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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