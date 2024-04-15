КДК РФС рассмотрит отказ игроков «Спартака» общаться со СМИ после игры с «Сочи»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что КДК рассмотрит рассмотрит отказ игроков «Спартака» общаться с представителями средств массовой информации после игры 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

«В матче «Сочи» — «Спартак» рассмотрим массовый проход футболистов московской команды в обход микс-зоны и отсутствие трёх игроков в микс-зоне. Также у команды была задержка выхода из раздевалки перед началом второго тайма на три минуты.

У «Сочи» на 77-й минуте матча во время празднования гола на секторе В 108 выбежали два болельщика на поле», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между «Спартаком» и «Сочи» состоялся в субботу, 13 апреля. Южане одержали победу с минимальным счётом.