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КДК РФС рассмотрит отказ игроков «Спартака» общаться со СМИ после игры с «Сочи»

КДК РФС рассмотрит отказ игроков «Спартака» общаться со СМИ после игры с «Сочи»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что КДК рассмотрит рассмотрит отказ игроков «Спартака» общаться с представителями средств массовой информации после игры 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

«В матче «Сочи» — «Спартак» рассмотрим массовый проход футболистов московской команды в обход микс-зоны и отсутствие трёх игроков в микс-зоне. Также у команды была задержка выхода из раздевалки перед началом второго тайма на три минуты.

У «Сочи» на 77-й минуте матча во время празднования гола на секторе В 108 выбежали два болельщика на поле», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между «Спартаком» и «Сочи» состоялся в субботу, 13 апреля. Южане одержали победу с минимальным счётом.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    
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