«Эвертон» подал апелляцию на решение о снятии двух очков — Sky Sports

«Эвертон» подал официальную апелляцию на решение английской Премьер-лиги о вычете двух очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Sky Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, апелляцию должны будут рассмотреть в течение ближайших нескольких недель. Напомним, в ноябре прошлого года английская Премьер-лига сняла с «ирисок» 10 очков в турнирной таблице за нарушение правил финансового фэйр-плей. Позднее клуб опротестовал это решение, и в результате успешной апелляции «ирискам» вернули четыре очка.

На данный момент «Эвертон» занимает 16-е место в таблице АПЛ. В следующем матче внутреннего первенства «ириски» сыграют с «Челси» на выезде. Отметим, что в 2024 году «Эвертон» добился только одной победы в чемпионате Англии — над «Бёрнли». Все остальные матчи подопечные Дайча либо проиграли, либо свели вничью.