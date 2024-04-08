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«Эвертон» лишат ещё двух очков за нарушение правил финансового фэйр-плей — The Athletic

«Эвертон» лишат ещё двух очков за нарушение правил финансового фэйр-плей — The Athletic
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Английский футбольный клуб «Эвертон» будет лишён ещё двух очков за нарушение правил финансовой устойчивости и развития. Об этом сообщает интернет-издание The Athletic.

Напомним, в ноябре прошлого года английская Премьер-лига сняла с «ирисок» десять очков в турнирной таблице за нарушение правил финансового фэйр-плей. Позднее клуб опротестовал это решение, в результате успешной апелляции «ирискам» вернули четыре очка.

По состоянию на сегодняшний день «Эвертон» занимает 15-е место в таблице АПЛ. В следующем матче внутреннего первенства «ириски» сыграют с «Челси» на выезде. Отметим, что в 2024 году «Эвертон» добился только одной победы в чемпионате Англии — над «Бёрнли» в прошлую субботу. Все остальные матчи подопечные Дайча или проиграли, или свели вничью.

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