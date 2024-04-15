Денис Ткачук: в церковь ходят не как в Эрмитаж, полюбоваться красотой, а за благодатью

Бывший футболист «Зенита» Денис Ткачук высказался по поводу церквей и храмов, в которых ему доводилось побывать.

— Вы с женой любите посещать церкви. Какая произвела на вас наибольшее впечатление?

— Сложно сказать. В церковь же не ходят, как в Эрмитаж, полюбоваться красотой. Ты идёшь туда за благодарностью, обращаешься к богу за помощью. Есть прекрасные старые, намоленные храмы. Есть новые, с красивыми и золотыми иконами. Лучший в России, конечно, — храм Христа Спасителя.

— А где бывали за пределами нашей страны?

— В Корфу с мощами Спиридона Тримифунтского. В Бари, где находятся мощи Николая Чудотворца. В святых местам Рима и Иерусалима, куда приезжают многие православные.

— Отмечаете церковные праздники?

— Конечно. Как и любой православный человек. Когда есть возможность, ходим в церковь семьёй: и исповедоваться, и причаститься. Старшую дочку тоже берём.

— Дочерей покрестили?

— Первую дочку хотел покрестить именно в белгородском храме: где мы венчались с женой, где наш знакомый наставник-батюшка. Но играл на тот момент в Нижнем Новгороде и ждал момента, поэтому покрестили не на 40-й день, а на третьем месяце с её рождения. А вторая родилась недавно. Пока думаем, как быть. В Белгород сейчас ехать небезопасно, — сказал Ткачук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.