Ули Хёнес: написал «Байеру», что они заслужили чемпионство, хотя мне было трудно

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес рассказал, что поздравил леверкузенский «Байер» с досрочным чемпионством в немецкой Бундеслиге.

«Я написал им, что они это заслужили. Хотя мне было трудно», — приводит слова Хёнеса Sky Sport Germany.

Напомним, накануне, 14 апреля, состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0. Этот результат позволил «Байеру» набрать 79 очков за 29 матчей немецкой Бундеслиги. Таким образом, уже за пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны.