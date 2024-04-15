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Игрок «Факела» Калинин: слова Карпина про поле в Воронеже? Оно для всех одинаковое

Игрок «Факела» Калинин: слова Карпина про поле в Воронеже? Оно для всех одинаковое
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Защитник «Факела» Игорь Калинин отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграли 14 апреля в Воронеже. Ростовчане одержали победу со счётом 1:0. Карпин же подверг критике поле на «Центральном стадионе профсоюзов».

«Ростов» – крепкая команда, было много борьбы. И они, и мы хорошо вели единоборства. Конечно, непростой матч. В плане борьбы – точно. Валерий Карпин отметил газон: длинная трава, не поливают. Есть чем парировать это? Зачем мне парировать? Если Валерий Георгиевич увидел, ну, значит, так. Оно для всех одинаковое», – приводит слова игрока «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «Ростов» имеет на своём счету 34 очка. После 24 туров Российской Премьер-Лиги подопечные Валерия Карпина занимают восьмое место в турнирной таблице. Что касается «Факела», то в его активе 26 очков. Воронежская команда располагается на 11-й строчке.

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