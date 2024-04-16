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Экс-голкипер «Байера» Лунёв: Хаби Алонсо — супермотиватор

Экс-голкипер «Байера» Лунёв: Хаби Алонсо — супермотиватор
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Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв рассказал, каким тренером является возглавляющий «Байер» Хаби Алонсо. С 2021 по 2023 год футболист выступал за «фармацевтов». Испанский специалист возглавляет клуб из Леверкузена с 2022 года.

«Какой Хаби Алонсо тренер? Супермотиватор, который на своём примере показывает, как нужно. В принципе, всё просто: главное – концентрация и качество. У него требования основаны на простых вещах. Я даже не думал, что всё может быть настолько просто, ха-ха», — сказал Лунёв.

С лета 2023 года Лунёв выступает за «Карабах». Напомним, 14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0. Этот результат позволил «Байеру» набрать 79 очков за 29 матчей немецкой Бундеслиги. Таким образом, уже за пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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