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Усман Дембеле прокомментировал свист в свой адрес со стороны фанатов «Барселоны»

Усман Дембеле прокомментировал свист в свой адрес со стороны фанатов «Барселоны»
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Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле высказался после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).

26-летний француз, который ранее играл за каталонцев, отметился голом в обоих встречах и ярко праздновал взятие ворот соперника.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Vitinha – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет

«Барселона» — великий клуб. Я люблю его! Я очень счастлив в Париже, и теперь мы выходим в полуфинал. Свист от болельщиков «Барсы»? Это нормально на каждом футбольном стадионе», — приводит слова Дембеле журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Дембеле сыграл 36 матчей. Забил 3 мяча и отдал 14 голевых передач.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Боруссией» (Дортмунд), которая в 1/4 финала обыграла мадридский «Атлетико» со счётом 5:4 по сумме двух матчей.

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