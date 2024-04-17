Усман Дембеле прокомментировал свист в свой адрес со стороны фанатов «Барселоны»

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле высказался после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).

26-летний француз, который ранее играл за каталонцев, отметился голом в обоих встречах и ярко праздновал взятие ворот соперника.

«Барселона» — великий клуб. Я люблю его! Я очень счастлив в Париже, и теперь мы выходим в полуфинал. Свист от болельщиков «Барсы»? Это нормально на каждом футбольном стадионе», — приводит слова Дембеле журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Дембеле сыграл 36 матчей. Забил 3 мяча и отдал 14 голевых передач.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Боруссией» (Дортмунд), которая в 1/4 финала обыграла мадридский «Атлетико» со счётом 5:4 по сумме двух матчей.

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