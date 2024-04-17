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Кержаков: не понимаю трактовок попадания мяча в руку. Что значит «естественное положение»?

Кержаков: не понимаю трактовок попадания мяча в руку. Что значит «естественное положение»?
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Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказал мнение о судейских трактовках эпизодов с попаданием мяча в руку полевого игрока.

«Попадание мяча в руку Соболева перед голом «Спартака» в кубковом матче в Москве? Я до сих пор не понимаю этих трактовок. Что значит «естественное» или «неестественное»? Если игрок бежит, а ему мяч попадает в руку, для бега это естественное положение. Почему тогда оно считается неестественным и ставится пенальти?» — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

Первый матч 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России «Спартак» — «Зенит» прошёл в Москве 3 апреля и завершился победой гостей со счётом 2:1. На 12-й минуте игры счёт открыл нападающий красно-белых Манфред Угальде, в голевом эпизоде мяч коснулся руки форварда «Спартака» Александра Соболева, который вёл верховую борьбу с защитниками сине-бело-голубых. Рефери засчитали взятие ворот, ЭСК РФС подтвердила правильность этого решения на основании того, что рука находится в естественном положении, а контакт обусловлен воздействием игроков соперника.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

17 апреля «Зенит» и «Спартак» проведут ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России на «Газпром Арене».

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