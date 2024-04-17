Кержаков: не понимаю трактовок попадания мяча в руку. Что значит «естественное положение»?

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказал мнение о судейских трактовках эпизодов с попаданием мяча в руку полевого игрока.

«Попадание мяча в руку Соболева перед голом «Спартака» в кубковом матче в Москве? Я до сих пор не понимаю этих трактовок. Что значит «естественное» или «неестественное»? Если игрок бежит, а ему мяч попадает в руку, для бега это естественное положение. Почему тогда оно считается неестественным и ставится пенальти?» — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

Первый матч 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России «Спартак» — «Зенит» прошёл в Москве 3 апреля и завершился победой гостей со счётом 2:1. На 12-й минуте игры счёт открыл нападающий красно-белых Манфред Угальде, в голевом эпизоде мяч коснулся руки форварда «Спартака» Александра Соболева, который вёл верховую борьбу с защитниками сине-бело-голубых. Рефери засчитали взятие ворот, ЭСК РФС подтвердила правильность этого решения на основании того, что рука находится в естественном положении, а контакт обусловлен воздействием игроков соперника.

17 апреля «Зенит» и «Спартак» проведут ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России на «Газпром Арене».