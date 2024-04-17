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Хавбек «Боруссии» высказался о победе над «Атлетико» в ЛЧ и звании лучшего игрока матча

Хавбек «Боруссии» высказался о победе над «Атлетико» в ЛЧ и звании лучшего игрока матча
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт отреагировал на выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе над мадридским «Атлетико» в домашней ответной игре 1/4 финала (4:2, первый матч 1:2) и полученную им награду лучшего игрока матча.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
4 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Брандт – 34'     2:0 Матсен – 39'     2:1 Хуммельс – 49'     2:2 Корреа – 64'     3:2 Фюллькруг – 71'     4:2 Забитцер – 74'    

«Это была сумасшедшая игра, отличная игра для нас, наших болельщиков и всех любителей футбола во всём мире. Я очень рад этой награде. Теперь нам предстоит очень серьезный матч с «ПСЖ». Мы хорошо сыграли против них дома на групповом этапе, но не так уж хорошо на выезде. Мы хотим добиться большего сейчас и, конечно же, выйти в финал», — приводит слова Брандта пресс-служба УЕФА.

«Боруссия» из Дортмунда в ответной четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов одержала победу со счётом 4:2, ранее уступив в Мадриде 1:2, и вышла в полуфинал турнира, где её соперником станет французский «ПСЖ». Полузащитник чёрно-жёлтых Юлиан Брандт стал автором первого гола и по итогам матча был признан его лучшим игроком.

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