Хавбек «Боруссии» высказался о победе над «Атлетико» в ЛЧ и звании лучшего игрока матча

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт отреагировал на выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе над мадридским «Атлетико» в домашней ответной игре 1/4 финала (4:2, первый матч 1:2) и полученную им награду лучшего игрока матча.

«Это была сумасшедшая игра, отличная игра для нас, наших болельщиков и всех любителей футбола во всём мире. Я очень рад этой награде. Теперь нам предстоит очень серьезный матч с «ПСЖ». Мы хорошо сыграли против них дома на групповом этапе, но не так уж хорошо на выезде. Мы хотим добиться большего сейчас и, конечно же, выйти в финал», — приводит слова Брандта пресс-служба УЕФА.

«Боруссия» из Дортмунда в ответной четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов одержала победу со счётом 4:2, ранее уступив в Мадриде 1:2, и вышла в полуфинал турнира, где её соперником станет французский «ПСЖ». Полузащитник чёрно-жёлтых Юлиан Брандт стал автором первого гола и по итогам матча был признан его лучшим игроком.