Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и французский «ПСЖ». «ПСЖ» обыграл «Барселону» со счётом 4:1 (общ. 6:4). Таким образом, каталонская команда покинула турнир, не сумев выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Автором единственного гола в составе каталонцев стал бразильский вингер Рафинья. Ему ассистировал молодой испанский нападающий Ламин Ямал. Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории, сделавшим результативную передачу в матче плей-офф Лиги чемпионов. Ламину на момент ассиста было 16 лет и 278 дней.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией», прошедшей по итогам двух четвертьфинальных матчей мадридский «Атлетико».