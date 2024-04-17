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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал установил уникальный рекорд Лиги чемпионов
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и французский «ПСЖ». «ПСЖ» обыграл «Барселону» со счётом 4:1 (общ. 6:4). Таким образом, каталонская команда покинула турнир, не сумев выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Vitinha – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет

Автором единственного гола в составе каталонцев стал бразильский вингер Рафинья. Ему ассистировал молодой испанский нападающий Ламин Ямал. Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории, сделавшим результативную передачу в матче плей-офф Лиги чемпионов. Ламину на момент ассиста было 16 лет и 278 дней.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией», прошедшей по итогам двух четвертьфинальных матчей мадридский «Атлетико».

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