Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал установил уникальный рекорд Лиги чемпионов
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и французский «ПСЖ». «ПСЖ» обыграл «Барселону» со счётом 4:1 (общ. 6:4). Таким образом, каталонская команда покинула турнир, не сумев выйти в полуфинал Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12' 1:1 Дембеле – 40' 1:2 Vitinha – 54' 1:3 Мбаппе – 61' 1:4 Мбаппе – 89'
Удаления: Араухо – 29' / нет
Автором единственного гола в составе каталонцев стал бразильский вингер Рафинья. Ему ассистировал молодой испанский нападающий Ламин Ямал. Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории, сделавшим результативную передачу в матче плей-офф Лиги чемпионов. Ламину на момент ассиста было 16 лет и 278 дней.
Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией», прошедшей по итогам двух четвертьфинальных матчей мадридский «Атлетико».
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