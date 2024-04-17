«Портсмут» вернулся в Чемпионшип после понижения в 2012 году

Английский «Портсмут» завоевал повышение в классе и в новом сезоне будет выступать в Чемпионшипе. Клуб возвращается во второй по силе дивизион Англии после понижения в 2012 году.

Вчера, 16 апреля, «Портсмут» на своём поле обыграл «Барнсли» со счётом 3:2. В составе хозяев отличились Кусини Йенги, Колби Бишоп (с пенальти) и Конор Шонесси. В качестве главного тренера команду возглавляет бывший защитник Джон Моусиньо. Это его первый клуб в тренерской карьере.

«Портсмут» занимает первое место в турнирной таблице английской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 94 очка за 44 матча. На второй строчке находится «Дерби Каунти», заработав 86 очков. На третьем месте расположился «Болтон», у которого 83 очка.