Игрок «Барселоны» Кунде — о поражении от «ПСЖ»: трудно играть в меньшинстве более 70 минут

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).

«Трудно играть вдесятером против 11 в течение 70 минут с командой такого уровня и против таких игроков, как у них. Мы старались, у нас были моменты, но, когда теряешь игрока, всё становится сложнее», — приводит слова Кунде официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» состоялся накануне, 16 апреля. Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. На 12-й минуте счёт в матче открыл вингер «Барселоны» Рафинья. На 29-й минуте защитник «Барселоны» Араухо у линии штрафной сбил Баркола и получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 40-й минуте вингер «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт в матче. На 54-й минуте полузащитник гостей Витинья вывел свою команду вперёд. На 61-й минуте нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе укрепил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 89-й минуте Мбаппе оформил дубль. Таким образом, «ПСЖ» обыграл «Барселону» со счётом 4:1 (общ. 6:4).