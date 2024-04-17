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Ещенко: многие профессионалы уходят в медиафутбол, потому что там хорошо платят

Ещенко: многие профессионалы уходят в медиафутбол, потому что там хорошо платят
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко объяснил, почему многие профессиональные экс-игроки переходят в клубы из Медиалиги. Сам Ещенко выступал за команду «Бей Беги», президентами которой являются Александр Соболев и Георгий Джикия.

— Появилась информация, что Rocket Team платит Фёдору Кудряшову 1,3 млн рублей в месяц. Деньги не убьют медиафутбол?
— Многие профессионалы уходят туда играть, потому что хорошо платят и ещё больше узнают. Плюс навыки профессионального футболиста помогают команде развиваться. А кто сколько получает, касается только игрока и руководства.

В первую очередь в медиафутбол идут поддерживать форму. А тут вариант не только тренироваться, но и заработать, — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полностью интервью Ещенко читайте на «Чемпионате» в 12:00 мск

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