Ещенко: многие профессионалы уходят в медиафутбол, потому что там хорошо платят

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко объяснил, почему многие профессиональные экс-игроки переходят в клубы из Медиалиги. Сам Ещенко выступал за команду «Бей Беги», президентами которой являются Александр Соболев и Георгий Джикия.

— Появилась информация, что Rocket Team платит Фёдору Кудряшову 1,3 млн рублей в месяц. Деньги не убьют медиафутбол?

— Многие профессионалы уходят туда играть, потому что хорошо платят и ещё больше узнают. Плюс навыки профессионального футболиста помогают команде развиваться. А кто сколько получает, касается только игрока и руководства.

В первую очередь в медиафутбол идут поддерживать форму. А тут вариант не только тренироваться, но и заработать, — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полностью интервью Ещенко читайте на «Чемпионате» в 12:00 мск