Гюндоган — о матче с «ПСЖ»: я не падаю без контакта, «Барселоне» должны были дать пенальти

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган считает, что рефери матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» допустил ошибку, не назначив пенальти в пользу сине-гранатовых. Напомним, на 64-й минуте матча Илкай упал в штрафной гостей после контакта с Витиньей. Хавбеку «Барселоны» показали жёлтую карточку за симуляцию.

«Думаю, там должен был быть пенальти. Я не падаю без контакта, так что для меня всё предельно очевидно», — приводит слова Гюндогана Football España в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоялся накануне, 16 апреля. Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. На 12-й минуте счёт в матче открыл вингер «Барселоны» Рафинья. На 29-й минуте защитник «Барселоны» Араухо у линии штрафной сбил Баркола и получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 40-й минуте вингер «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт в матче. На 54-й минуте полузащитник гостей Витинья вывел свою команду вперёд. На 61-й минуте нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе укрепил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 89-й минуте Мбаппе оформил дубль. Таким образом, «ПСЖ» обыграл «Барселону» со счётом 4:1 (общ. 6:4).