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Экс-игрок «Спартака» Ещенко: Угальде — разносторонний пацан, должен раскрыться

Экс-игрок «Спартака» Ещенко: Угальде — разносторонний пацан, должен раскрыться
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко оценил новичка красно-белых Манфреда Угальде. Ещенко назвал его разносторонним игроком и выразил мнение, что Угальде сможет раскрыться в чемпионате России.

«Разносторонний пацан. И в атаке, и в подыгрыше может играть, помогает в обороне. Если атака будет разнообразной — фланги, быстрые атаки — Угальде только в плюс будет. Ему ещё время надо дать. Должен раскрыться», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» в январе нынешнего года. Он перебрался в российский клуб из «Твенте». С красно-белыми костариканец подписал контракт до июня 2028 года. За столичный коллектив Манфред успел провести семь матчей, в которых ему удалось забить один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

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