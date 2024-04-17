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«Хорошего дня». «ПСЖ» — об улыбке Дембеле после разгрома «Барселоны»

«Хорошего дня». «ПСЖ» — об улыбке Дембеле после разгрома «Барселоны»
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Пресс-служба «ПСЖ» выложила в социальных сетях фотографии Усмана Дембеле с матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1), сопроводив снимки подписью «Хорошего дня». Усман, ранее выступавший за сине-гранатовых, забил в этой встрече гол.

Фото: «ПСЖ» в соцсетях

Напомним, матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоялся накануне, 16 апреля. Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. На 12-й минуте счёт в матче открыл вингер «Барселоны» Рафинья. На 29-й минуте защитник «Барселоны» Араухо у линии штрафной сбил Баркола и получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

На 40-й минуте вингер «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт в матче. На 54-й минуте полузащитник гостей Витинья вывел свою команду вперёд. На 61-й минуте нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе укрепил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 89-й минуте Мбаппе оформил дубль. Таким образом, «ПСЖ» обыграл «Барселону» со счётом 4:1 (общ. 6:4).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Vitinha – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет
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