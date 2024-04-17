Ромарио возобновил карьеру в 58 лет, чтобы сыграть в одной команде с сыном

Бразильский футболист Ромарио внесён в заявку клуба «Америка» из Рио-де-Жанейро, в котором он занимает пост президента клуба. «Америка» выступает в бразильской Серии D. Ромарио 58 лет.

«Поймите, что я не борюсь за чемпионство, а хочу сыграть несколько матчей за команду своего сердца. Кроме того, я собираюсь осуществить ещё одну мечту: играть вместе со своим сыном», — приводит слова Ромарио ESPN FC в социальной сети Х (ранее Twitter).

Его сыну Ромариньо 30 лет.

Ромарио является чемпионом мира в составе сборной Бразилии 1994 года. Он выступал в нидерландском «ПСВ Эйндховен», испанских «Барселоне» и «Валенсии», а также во многих бразильских клубах, среди которых «Васко да Гама», «Фламенго», «Флуминенсе» и другие. Последний матч он провёл за «Америку» в 2009 году.