Беллингем: «Манчестер Сити»? Когда меня позвал «Реал», я не думал дважды

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался об интересе к его персоне со стороны «Манчестер Сити» прошлым летом.

«Я общался со многими клубами, когда играл в «Боруссии», советовался с семьёй, потому что трудно было обрабатывать столько информации сразу посреди сезона. Но как только мне позвонили из «Реала», я не стал думать дважды. Вот почему я здесь», — приводит слова Беллингема испанское интернет-издание AS.

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Напомним, игроком мадридского клуба Беллингем стал прошлым летом. В «Реал» англичанин перебрался из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл 34 матча за «сливочных» во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 10 результативных передач. Действующий контракт Джуда с мадридцами рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Беллингема в € 180 млн.