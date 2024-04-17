Станет ли встреча в Англии такой же невероятной, как в Испании?

Лига чемпионов трещит по швам от напряжения! Ответка «Реала» и «Манчестер Сити» — LIVE!

Сегодня, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом». В первой игре команде выдали перестрелку – 3:3.

Эхо первой встречи до сих пор доносится до фанатов – не все отошли после шести забитых голов на «Сантьяго Бернабеу». Однако вряд ли стоит ожидать такого же количества забитых мячей в ответной встрече: всё-таки исправить вероятную ошибку возможности уже не будет.

Главная интрига – кто же из звёзд появится на поле с первых минут, а какому тренеру доверят место только во втором тайме. Когда встречаются монстры европейского футбола, любые гадания и прикидки шансов излишни – в полуфинал абсолютно точно может пройти каждый.

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