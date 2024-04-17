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Ман Сити — Реал Мадрид, прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть, 17 апреля

Лига чемпионов трещит по швам от напряжения! Ответка «Реала» и «Манчестер Сити» — LIVE!
Никита Паглазов
«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид. Лайв
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Станет ли встреча в Англии такой же невероятной, как в Испании?

Сегодня, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом». В первой игре команде выдали перестрелку – 3:3.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эхо первой встречи до сих пор доносится до фанатов – не все отошли после шести забитых голов на «Сантьяго Бернабеу». Однако вряд ли стоит ожидать такого же количества забитых мячей в ответной встрече: всё-таки исправить вероятную ошибку возможности уже не будет.

Главная интрига – кто же из звёзд появится на поле с первых минут, а какому тренеру доверят место только во втором тайме. Когда встречаются монстры европейского футбола, любые гадания и прикидки шансов излишни – в полуфинал абсолютно точно может пройти каждый.

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