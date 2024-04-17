Игорь Колыванов — о будущем Марцела Лички в «Динамо»: надо подождать конца сезона

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мыслями о дальнейшей судьбе Марцела Лички на посту главного тренера «Динамо».

«Насчёт контракта Лички, то это надо подождать конца сезона, на каком месте закончит «Динамо». Там уже руководство будет смотреть, оставлять Личку или нет. Ближайший месяц будет для тренера определяющим», — приводит слова Колыванова Legalbet.

Напомним, Марцел Личка возглавляет «Динамо» с начала июля 2023 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до конца июня текущего года. До этого Личка возглавлял «Оренбург» на протяжении трёх лет.

Московский коллектив под руководством Лички находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 38 очков после 23 проведённых матчей.