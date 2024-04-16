Орлов оценил шансы Лички остаться главным тренером «Динамо» до конца сезона

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о главном тренере московского «Динамо» Марцеле Личке.

«Доработает ли Личка до конца сезона? Доработает. Понимаете, Личка сам себя, мне кажется, обхитрил. Потому что он решил, что лучше много забивать, но какое ты место займёшь, если ты будешь пропускать? У него сзади игра не выстроена. У него много сейчас атакующих игроков в составе. Вот много. А они назад-то не отрабатывают. И не умеют мяч отбирать. Вот в чём проблема», — сказал Орлов в выпуске YouTube-каната «Такой футбол».

Напомним, Марцел Личка возглавляет «Динамо» с начала июля 2023 года. Московский коллектив находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 38 очков после 23 проведённых матчей.