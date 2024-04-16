Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов оценил шансы Лички остаться главным тренером «Динамо» до конца сезона

Орлов оценил шансы Лички остаться главным тренером «Динамо» до конца сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о главном тренере московского «Динамо» Марцеле Личке.

«Доработает ли Личка до конца сезона? Доработает. Понимаете, Личка сам себя, мне кажется, обхитрил. Потому что он решил, что лучше много забивать, но какое ты место займёшь, если ты будешь пропускать? У него сзади игра не выстроена. У него много сейчас атакующих игроков в составе. Вот много. А они назад-то не отрабатывают. И не умеют мяч отбирать. Вот в чём проблема», — сказал Орлов в выпуске YouTube-каната «Такой футбол».

Напомним, Марцел Личка возглавляет «Динамо» с начала июля 2023 года. Московский коллектив находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 38 очков после 23 проведённых матчей.

Материалы по теме
Гурцкая: Личке не хватает авторитарности в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android