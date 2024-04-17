Сергей Семак объяснил решение оставить Педро в запасе в матче со «Спартаком»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу со «Спартаком» (0:0) он оставил в запасе вингера Педро.

«В новой позиции Караваева никаких сюрпризов. Слава в тонусе, но мы его поберегли. Он уже играл на этой позиции. Мы решили больше дать отдохнуть Артуру.

Если говорить о Педро, мы отталкивались от ситуации. Нам нужен был игрок с российским паспортом, поэтому вышел Мостовой. Педро был готов играть, но мы хотели поберечь его и под следующий матч», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» опустился в нижнюю сетку.