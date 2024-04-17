Семак прокомментировал решение VAR отменить гол Кассьерры со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение судей отменить гол, забитый нападающим Матео Кассьеррой в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу (0:0).

«Отмена гола Кассьерры? Отменили и отменили. Был момент для VAR. Не в нашей компетенции, как ставить точки. Правила есть правила. А VAR есть VAR. Я не видел криминальных ошибок, которые повлияли бы на ход матча», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» опустился в нижнюю сетку.