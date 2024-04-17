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Семак прокомментировал решение VAR отменить гол Кассьерры со «Спартаком»

Семак прокомментировал решение VAR отменить гол Кассьерры со «Спартаком»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение судей отменить гол, забитый нападающим Матео Кассьеррой в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу (0:0).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Отмена гола Кассьерры? Отменили и отменили. Был момент для VAR. Не в нашей компетенции, как ставить точки. Правила есть правила. А VAR есть VAR. Я не видел криминальных ошибок, которые повлияли бы на ход матча», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» опустился в нижнюю сетку.

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