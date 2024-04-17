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Никита Чернов: у «Спартака» есть шанс пройти в финал Кубка России

Никита Чернов: у «Спартака» есть шанс пройти в финал Кубка России
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мыслями о шансах красно-белых в Кубке России.

«Безусловно, этот результат отрицателен для нас. Нам хотелось выйти в финал, но есть шанс пройти в финал через нижнюю сетку», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, 17 апреля была проведена жеребьёвка второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. По её итогам московское «Динамо» примет на своём поле столичный «Спартак», а «Ростов» сыграет с калининградской «Балтикой». Матчи пройдут 1-2 мая. Победители пар выйдут в финал Пути регионов, где сыграют друг с другом за выход в Суперфинал. В финале Пути РПЛ встретятся петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

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