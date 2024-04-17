Защитник «Спартака» Чернов: хотим доказать себе, что можем обыгрывать «Зенит» в Питере

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ничью в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом» (0:0).

«Мы разбираем соперника. И на такие игры с «Зенитом» даже не надо настраиваться. Мы хотим доказать прежде всего себе, что можем выигрывать в Питере», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде. Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» опустился в нижнюю сетку.