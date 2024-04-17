«Спартак» — после игры с «Зенитом»: наш путь в Кубке ещё продолжается

Пресс-служба московского «Спартака» поблагодарила болельщиков после ничьей в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом» (0:0).

«Спасибо всем, кто сегодня болел за нас на стадионе и рядом с экранами.

Наш путь в Кубке ещё продолжается. Для нас невероятно важно идти по нему вместе с вами», – говорится в сообщении команды.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде. Таким образом, петербургский «Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» опустился в нижнюю сетку.