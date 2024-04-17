«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: Де Брёйне сравнял счёт на 76-й минуте

В эти минуты в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречаются английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Игра началась в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт равный — 1:1.
На 12-й минуте гости повели. В их составе забил Родриго. На 76-й минуте хозяева сравняли счёт — отличился Кевин Де Брёйне.
Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов команды сыграли вничью со счётом 3:3. В составе «Реала» отличились Родриго и Федерико Вальверде, ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «горожан» Рубен Диаш. За «Манчестер Сити» забили Бернарду Силва, Фил Фоден и Йошко Гвардиол.
- 18 апреля 2024
-
00:40
-
00:35
-
00:20
-
00:12
-
00:11
-
00:03
- 17 апреля 2024
-
23:56
-
23:54
-
23:51
-
23:38
-
23:37
-
23:25
-
23:19
-
23:10
-
23:09
-
22:49
-
22:42
-
22:42
-
22:37
-
22:37
-
22:32
-
22:27
-
22:27
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
22:17
-
22:15
-
22:14
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:06
-
22:05
-
22:02